"З такими своїми й ворогів не потрібно": український гранд "мародерить" футболістів, користуючись обстрілами

Конкуренти хочуть переманити гравців академії клубу із Кривого Рогу

Директор Академії "Кривбасу" Олег Чайка розповів про ситуацію після обстрілу Дніпра 2 квітня. Одна з ракет пошкодила будівлю Дніпровського професійного коледжу спорту, частиною якого є відділення клубної Академії.

Керівник шокований моральними якостями скаутів одного із грандів українського футболу. Про це він заявив у коментарі клубній прес-службі.

На запитання, чи були якісь пропозиції підтримки від інших клубів, Чайка відповів: "Чесно кажучи, ця ситуація шокувала нас двічі. Приліт – це черговий терористичний акт нашого неадекватного сусіда, який майже щодня тероризує мирне населення України.

А ось те, чому справді немає пояснення. У день трагедії деяким нашим юним гравцям зателефонували скаути одного з наших грандів і запропонували переїхати та тренуватися з їхнім клубом, нібито у безпеці. Відразу після прильоту! Не всій команді, а лише точково найсильнішим гравцям. Це просто не вкладається в умі. Це ж мародерство якесь? Як то кажуть, із такими "своїми" і ворогів не потрібно", – сказав Чайка.

Раніше повідомлялося, що "Кривбас" визнано критично важливим клубом для функціонування економіки. Це означає, що футболісти, тренерський штаб та клубні працівники "Кривбасу" будуть заброньовані від мобілізації.