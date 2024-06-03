Був у захваті від Ані Лорак, а сам підкорив серця мільйонів українців: Сергій Ребров відзначає ювілей (фото)

Головному тренеру збірної України виповнилося 50

У понеділок, 3 червня, виповнюється 50 років головному тренеру збірної України Сергію Реброву. Колишній нападник, а згодом атакуючий півзахисник, став першим гравцем, який забив у вищому дивізіоні чемпіонату України з футболу понад 100 м’ячів – ще у 90-х роках минулого століття. Потім він підкоряв футбольні поля Англії та Туреччини, а паралельно став чемпіоном світу та Європи з радіоспорту.

Вже останніми роками Ребров став успішним тренером, на рахунку якого низка титулів з київським "Динамо", угорським "Ференцварошем" та "Аль-Айном" з ОАЕ. Ну і як вишенька на торті посада головного тренера збірної України, яку фахівець вивів у фінальну частину Євро-2024.

Родом із Горлівки

Київське "Динамо", в якому Ребров провів загалом 10 сезонів (1992-2000 та 2005-2007), не є рідним клубом для гравця. Майбутній чемпіон з’явився на світ 3 червня 1974 року у Горлівці. А перші кроки у футболі робив у місцевому "Шахтарі" та училищі олімпійського резерву (УОР) Донецька. Вже потім була школа донецького "Шахтаря" та дебют у вищій лізі за головну команду рідного краю. В останньому чемпіонаті СРСР-1991 Ребров, якому того року виповнилося 17, провів 7 матчів та забив два голи. А вже у першому чемпіонаті України (весна 1992) він зіграв у складі команди 19 матчів та забив 10 голів. І лише після цього на молодого перспективного гравця звернули увагу у Києві.

У "Динамо" Ребров затримався довгих 8 років. За цей час він провів у команді 189 матчів, у яких забив 93 голи, виходив з командою Лобановського до півфіналу Ліги чемпіонів. І, у 1997-1999 роках, складав тандем форвардів з Андрієм Шевченком, який наводив жах на всю Європу, включаючи " Реал", "Барселону" та "Баварію". З "Динамо" Ребров завоював вісім титулів чемпіона та шість Кубків України. Тричі він визнавався найкращим футболістом країни. У Лізі чемпіонів він забив кілька ключових голів у сезонах 1997/98 (1/4 фіналу ЛЧ) та 1998/99, коли команда дійшла до півфіналу турніру. Зокрема, включаючи знаменитий гол проти "Барселони" із гострого кута. А 1999 року, після трансфера Шевченка до "Мілана" став одноосібним лідером атаки в "Динамо".

Втім, після уходу зіркового партнера сам Ребров затримався в команді лише на рік. І в червні 2000-го перейшов до "Тоттенхема Хотспура" за вельми солідні, на ті часи, 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Відпрацьовувати їх він став із перших кроків у новій команді. Перший гол забив у дебютній грі проти "Іпсвіча", а у матчі 4-го туру проти "Евертона" відзначився дублем. У сезоні 2000/01 Ребров провів 36 матчів у всіх турнірах і був твердим гравцем основи, забивши 12 голів, один з яких у дербі проти "Арсеналу". Але… Після звільнення Джорджа Грема (у березні 2001 року) не зміг порозумітися з новим тренером Гленном Ходдлом. Ребров спочатку був відданий в оренду у "Фенербахчі", з яким став чемпіоном Туреччини, а потім пішов у "Вест Хем Юнайтед".

Влітку 2005 року Ребров став вільним агентом і у цьому статусі повернувся до "Динамо". У столичному клубі він зіграв три сезони, встигнувши стати чемпіоном країни, а також володарем Кубка та Суперкубку. А взимку 2008-го перебрався до Казані, де у складі "Рубіна" провів ще півтора сезони. Влітку 2009 року титулований футболіст прийняв рішення про завершення кар’єри.

Чемпіон світу та Європи

Найцікавіша деталь у кар’єрі спортсмена Сергія Реброва пов’язана аж ніяк не з футболом. Українець є чемпіоном світу (2005) та Європи (2003) з радіоспорту. Відомі навіть позивні Реброва — UT5UDX (в Україні) та 5B4AMM, P3X (на Кіпрі).

Ось як сам Сергій розповідав про своє захоплення в одному інтерв’ю: "Ну хіба не привабливо вдягнути навушники і почути голос людини, яка перебуває на Північному полюсі чи орбітальній космічній станції? Все це здорово знімає стреси футбольного походження, розвантажує краще за будь-якого психотерапевта.

Найнесподіваніша зустріч сталася в Америці, в аеропорту імені Джона Кеннеді, куди я прилетів, до речі, зі збірною України з футболу. Виходжу із зони митного контролю та бачу діда, який тримає високо над головою табличку "UT5UDX". Зрозуміло, кого зустрічає.

Чемпіоном Європи став у Туреччині, коли грав за "Фенербахче". А світовий чемпіонат виграв на острові Барбадос у Атлантиці. Із родиною там відпочивав. Залишивши дружину та сина у готелі, сам на 48 годин переселився на радіостанцію. Заплатив за оренду обладнання та став учасником чемпіонату світу, який проходив у ті дні", — згадував пізніше футболіст.

Два шлюби та таємне кохання

Ребров був у шлюбі двічі. Вперше він одружився 1998 року з дівчиною на ім’я Людмила. Через рік, 1999-го, у пари з’явився син Дмитро, а потім…

Потім був таємний роман гравця із нині скандально відомою співачкою Ані Лорак. Яка, ані після початку подій у Криму та на Донбасі, 2014-го року, ані після повномасштабного вторгнення РФ 2022-го не відмовилася від російської сцени. І, зрештою, у жовтні 2022-го РНБО України ввела санкції проти співачки.

Роман футболіста та співачки починався у "нульових". Музичний продюсер Костянтин Алексєєв так розповідав про "друга дитинства співачки", Сергія Реброва: "Я завжди вважав, що Кароліна мала розписатися зі своїм футболістом Сергійом. Вони справді любили один одного. Я 15 років пропрацював з її першим продюсером Юрієм Фалесою. І бачив. з боку ставлення Кароліни та Сергія. Мені не потрібно було нічого питати. Це булі справжня любов, справжні почуття".

Підтверджує цей факт і сама співачка: "Ми познайомилися в Лондоні – це був музичний фестиваль, на який мене запросили. Після цього була вечірка, а далі, як воно все буває – просто погляд, спілкування та якась зацікавленість один одним, на цьому й мало все закінчитися, але людина шукала шляхи, номери телефонів тощо. Коли чоловік одержимий — він всього досягає", — зізналася Лорак пізніше.

А в іншому інтерв’ю Лорак розповідала, що коли Ребров домігся бажаного, то не знав, що робити далі: "Він пропонував мені роль коханки, до якої я не була готова. Почуття померли на рівні зародка. Я зрозуміла, що це не мій шлях і далі нічого не сталося. Якоїсь миті, коли я це все зрозуміла, я сказала "Ні, так не буде!"

Дружина вибачила Реброву зраду, але сім’ю це все одно зберегло. Навесні 2013-го року Людмила потрапила у ДТП біля бази "Динамо" у Кончі-Заспі. В іншій машині їхала молода пара і внаслідок аварії загинула 19-річна дівчина, яка була вагітна. Її супутник кілька місяців провів у приватній клініці, а лікування оплачував Ребров.

Після аварії Людмила із сином остаточно перебралися до Лондона. А восени того ж року стало відомо, що Ребров зустрічається з дівчиною на ім’я Ганна. Їх підловили папараці у київському ТРЦ. Цікаво, що зустрічатися вони почали ще 2010-го.

Ребров одружився вдруге влітку 2016-го. У шлюбі з Анною народилося ще двоє синів — Олександр (2016) та Микита (2018).

Тренер із приставкою "топ"

2009-го року, відразу після закінчення кар’єри, 35-річний Ребров стає тренером. І почавши з помічника головного тренера в молодіжній команді "Динамо", за п’ять років доріс до головного тренера першої команди. І тут він відразу ж заявляє про себе, як про тренера з великими амбіціями та потенціалом. За 3 роки в "Динамо" (2014-2017) він виграє 2 чемпіонати та Кубка України й один Суперкубок, а також вперше за довгий час виводить команду у палей-офф, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Потім він тренував угорський "Ференцварош", з яким тричі підряд ставав чемпіоном Угорщини і досягав успіхів у Лізі чемпіонів. Нарешті, в "Аль-Айні" він став із командою чемпіоном та володарем Кубка ліги ОАЕ сезону 2021/22.

7 червня 2023 року Сергій Ребров очолив збірну України, уклавши контракт до 2026 року. У першій грі під керівництвом тренера збірна 12 червня зіграла внічию 3:3 із командою Німеччини, для "бундестим" цей матч став ювілейним 1000-м в історії. А у відбірному турнірі на чемпіонат Європи 2024 року у групі С з Англією, Італією, Мальтою та Північною Македонією, команда посіла 3-е місце та потрапила у стикові матчі. Вже нинішнього 2024-го, у першій грі етапу плей-офф збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини (2:1), а у вирішальному матчі перемогла збірну Ісландії (2:1) і пройшла у фінальну частину турніру.

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Сьогодні в день ювілею головного тренера команда під керівництвом Реброва зіграє товариський матч зі збірною Німеччини – перший на шляху до Євро. Попереду будуть ще дві товариські гри, а вже за два тижні, 17 червня, стартовий матч Євро.

Ми ж згадаємо ЧС-2006, де збірна України з футболістом Ребровим у складі дійшла до чвертьфіналу, що стало найкращим результатом команди в історії. Ще раз насолодимось супер-голом ювіляра у ворота збірної Саудівської Аравії. І звичайно ж, побажаємо йому та всій команді удачі. Напередодні Євро-2024 вона потрібна як ніколи.