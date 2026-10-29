Не чекайте на перший сніг: чому перевзути авто на зимову гуму варто вже зараз

З цим питанням краще не тягнути до останнього

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З настанням холодної пори року автомобілістам варто заздалегідь змінити літню на зимову гуму. З цим краще не затягувати, адже з випадінням першого снігу збільшується ризик ДТП на дорогах.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів майстер шиномонтажу столичного автохабу "Nesemos", 33-річний ветеран російсько-української війни Владислав Корж. За його словами, зараз на шиномонтажах вже спостерігається певний ажіотаж.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Перший сніг і паніка на СТО: майстер шиномонтажу дав водіям поради перед зимою

Майстер зазначив, що останнім часом все більше автомобілістів приїздить, щоб "перевзути" своїх залізних коней. Він припустив, що кількість людей на шиномонтажах найближчими тижнями буде збільшуватись.

"Це сезонна робота, тому відчувається напруга. Відповідальні водії намагаються встигнути перевзутися до листопада, бо там усе вже можливе — і приморозки після дощу, й перший сніг, відтак дороги стануть слизькими", — пояснив Владислав Корж.

Владислав Корж за роботою

Він зазначив, що деякі водії не змінюють гуму аж до зими. І це дуже небезпечно, адже у разі випадіння снігу, літня гума не тримається на дорозі, що часто стає причиною ДТП.

"Багато хто їздить на літній гумі до останнього. На жаль, перший сніг одразу ж призводить до збільшення аварій. І тоді починається суцільна паніка: на шиномонтаж моментально виростають довжелезні черги. Здається, пів Києва стоїть на СТО. Але не треба їздити від однієї станції до іншої. Достатньо зателефонувати на найближчий шиномонтаж і записатись на вільний час. Замінити шини на авто займає одну годину. Цей час можна провести в залі очікування за чашкою кави", — пояснив майстер.

Владислав Корж

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з автомобілем у холодну погоду.