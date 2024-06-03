Был без ума от Ани Лорак, а сам покорил сердца миллионов украинцев: Сергей Ребров отмечает юбилей (фото)

Главному тренеру сборной Украины исполнилось 50

В понедельник, 3 июня исполняется 50 лет главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Бывший нападающий, а впоследствии, атакующий полузащитник, стал первым игроком, забивших в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу более 100 мячей – еще в 90-х годах прошлого столетия. Затем он покорял футбольные поля Англии и Турции, параллельно, стал чемпионом мира и Европы по… радиоспорту.

Уже в последние годы Ребров стал успешным тренером, на счету которого ряд титулов с киевским "Динамо", венгерским "Ференцварошем" и "Аль-Айном" из ОАЭ. Ну и, как вишенка на торте, должность главного тренера сборной Украины, которую специалист вывел в финальную часть Евро-2024.

Родом из Горловки

Киевское "Динамо", в котором Ребров провел в общей сложности 10 сезонов (1992-2000 и 2005-2007), не является родным клубом для игрока. Будущий чемпион появился на свет 3 июня 1974 года в Горловке. А первые шаги в футболе делал в местном "Шахтере" и училище олимпийского резерва (УОР) Донецка. А затем была школа донецкого "Шахтера" и дебют в высшей лиге за главную команду родного края. В последнем чемпионате СССР-1991 Ребров, которому в тот год исполнилось 17, провел 7 матчей и забил два гола. А уже в первом чемпионате Украины (весна 1992) он сыграл в составе команды 19 матчей и забил 10 голов. И только после этого на молодого перспективного игрока обратили внимание в Киеве.

В "Динамо" Ребров задержался на долгих 8 лет. За это время он провел в команде 189 матчей, в которых забил 93 гола, выходил с командой Лобановского в полуфинал Лиги чемпионов и, в 1997-1999-м годах, составлял тандем форвардов с Андреем Шевченко, который наводил ужас на всю Европу, включая "Реал", "Барселону" и "Баварию". С "Динамо" Ребров завоевал восемь титулов чемпиона и шесть Кубков Украины. Три раза он признавался лучшим футболистом страны. В Лиге чемпионов он забил несколько ключевых голов в сезонах 1997/98 (1/4 финала ЛЧ) и 1998/99, когда команда дошла до полуфинала турнира. В частности, включая знаменитый гол против "Барселоны" с острого угла. В 1999 году после ухода Шевченко в "Милан" стал единоличным лидером атаки в "Динамо".

Впрочем, после ухода звездного партнера, сам Ребров задержался в команде лишь на год. И в июне 2000-го перешел в "Тоттенхэм Хотспур" за весьма солидные, по тем временам, 11 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, отрабатывать их он стал с первых же шагов в новой команде. Первый гол забил в дебютной игре против "Ипсвича", а в матче 4-го тура против "Эвертона" отметился дублем. В сезоне 2000/01 Ребров провёл 36 матчей во всех турнирах и был твёрдым игроком основы, забив 12 голов, один из которых — в дерби против "Арсенала". Но… После увольнения Джорджа Грэма (в марте 2001 года) не смог найти общего языка с новым тренером Гленном Ходдлом. Ребров сперва был отдан в аренду в "Фенербахче", с которым стал чемпионом Турции, а затем ушёл в "Вест Хэм Юнайтед".

Летом 2005 года Ребров стал свободным агентом и в этом статусе вернулся в "Динамо". В столичном клубе он сыграл три сезона, успев стать чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка. А зимой 2008-го перебрался в Казань, где в составе "Рубина" провел еще полтора сезона. Летом 2009-го года титулованный футболист принял решение о завершении карьеры.

Чемпион мира и Европы

Самая любопытная деталь в карьере спортсмена Сергея Реброва связана отнюдь не с футболом. Украинец является чемпионом мира (2005) и Европы (2003) по радиоспорту. Известны даже позывные Реброва — UT5UDX (в Украине) и 5B4AMM, P3X (на Кипре).

Вот как сам Сергей рассказывал о своем увлечении в одном интервью: "Ну разве не заманчиво надеть наушники и услышать голос человека, находящегося на Северном полюсе или орбитальной космической станции? Все это здорово снимает стрессы футбольного происхождения, разгружает получше любого психотерапевта.

Самая неожиданная встреча случилась в Америке, в аэропорту имени Джона Кеннеди, куда я прилетел, кстати, со сборной Украины по футболу. Выхожу из зоны таможенного контроля и вижу деда, который держит высоко над головой табличку "UT5UDX". Ясно, кого встречает.

Чемпионом Европы стал в Турции, когда играл за "Фенербахче". А мировой чемпионат выиграл на острове Барбадос в Атлантике. С семьей там отдыхал. Оставив жену и сына в гостинице, сам на 48 часов переселился на радиостанцию. Заплатил за аренду оборудования и стал участником чемпионата мира, который проходил в те дни", — вспоминал позже футболист.

Два брака и тайная любовь

Ребров был в браке два раза. Впервые он женился в 1998 году на девушке по имени Людмила. Спустя год, в 1999-м, у пары появился сын Дмитрий, а потом…

Потом был тайный роман игрока с ныне скандально известной певицей Ани Лорак. Которая, ни после начала событий в Крыму и на Донбассе, в 2014-м году, ни после полномасштабного вторжения РФ в 2022-м не отказалась от российской сцены. И, в итоге, в октябре 2022-го СНБО Украины ввел санкции против певицы.

Роман футболиста и певицы начинался в "нулевых". Музыкальный продюсер Константин Алексеев так рассказывал про "друга детства певицы", Сергея Реброва: "Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. И видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства".

Подтверждает этот факт и сама певица: ""Мы познакомились в Лондоне – это был музыкальный фестиваль, на который меня пригласили. После этого была вечеринка, а дальше, как оно все бывает – просто взгляд, общение и какая-то заинтересованность друг другом, на этом и должно было все закончиться, но человек искал пути, номера телефонов и так далее. Когда мужчина одержим – он всего добивается", – призналась Лорак позже.

А в другом интервью Лорак рассказывала, что когда Ребров добился желаемого, то не знал, что делать дальше: "Он предлагал мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувства умерли на уровне зародыша. Я поняла, что это не мой путь и дальше ничего не произошло. В какой-то момент, когда я это все поняла, я сказала "Нет, так не будет!"

Жена простила Реброву измену, но семью все равно это сохранило. Весной 2013-го года Людмила попала в ДТП возле базы "Динамо" в Конча-Заспе. В другой машине ехала молодая пара и в результате аварии погибла 19-летняя молодая девушка, которая было беременна. Ее спутник несколько месяцев провел в частной клинике, а лечение оплачивал Ребров.

После аварии Людмила с сыном окончательно перебрались в Лондон. А уже осенью того же года стало известно, что Ребров встречается с девушкой по имени Анна. Их подловили папарацци в киевском ТРЦ. Интересно, что встречаться они начали еще в 2010-м.

Ребров женился во второй раз летом 2016-го. В браке с Анной родилось еще два сына — Александр (2016) и Никита (2018).

Тренер с приставкой "топ"

В 2009-м году, сразу по окончании карьеры, 35-летний Ребров становится тренером. И начав с ассистента главного тренера в молодежной команде "Динамо", за пять лет дорос до главного тренера первой команды. И тут он сразу же заявляет о себе, как о тренере с большими амбициями и потенциалом. За 3 года в "Динамо" (2014-2017) он выигрывает 2 чемпионата Украины и Кубка и 1 Суперкубок, а также впервые за долгое время выводит команду в палей-офф, 1/8 финала Лиги чемпионов. Затем он тренировал венгерский "Ференцварош", с которым трижды подряж становился чемпионом Венгрии и добивался успехов в Лиге чемпионов. Наконец, в "Аль-Айне" он стал с командой чемпионом и обладателем Кубка лиги ОАЭ:= сезона 2021/22.

7 июня 2023 года Сергей Ребров возглавил сборную Украины, заключив контракт до 2026 года. В первой игре под руководством Реброва сборная 12 июня сыграла вничью 3:3 с командой Германии, для "бундестим" этот матч стал юбилейным 1000-м в истории. А в отборочном турнире на чемпионат Европы 2024 года в группе С с Англией, Италией, Мальтой и Северной Македонией, команда заняла 3-е место и попала в стыковые матчи. Уже в нынешнем 2024-м, в первой игре этапа плей-офф сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1), а в решающем матче победила сборную Исландии (2:1) и прошла в финальную часть турнира.

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Сегодня, в день юбилея главного тренера, команда под руководством Реброва сыграет товарищеский матч со сборной Германии – первый на пути к Евро. Впереди будут еще две товарищеские игры, а уже ровно через две недели, 17 июня, стартовый матч Евро.

Мы же вспомним ЧМ-2006, где сборная Украины с футболистом Ребровым в составе дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом команды в истории. Еще раз насладимся супер-голом юбиляра в ворота сборной Саудовской Аравии. И конечно же, пожелаем ему и всей команде удачи. В канун Евро-2024 она нужна, как никогда.