Станіслав Черчесов очолив команду Казахстану

Збірна Казахстану оголосила про призначення російського фахівця Станіслава Черчесова головним тренером національної команди. Він готуватиме збірну до відбірного турніру чемпіонату світу-2026.

Термін контракту 60-річного Черчесова із казахською збірною у повідомленні КФФ (казахстанської федерації футболу) не уточнюється. Цікаво, що команда України може стати суперником Казахстану у відбірному турнірі до чемпіонату світу-2026. Ігри кваліфікаційного турніру відбудуться 2025-го року, жеребкування відбору — наприкінці 2024 року.

Станіслав Черчесов відомий своєю любов’ю до Путіна. 2020-го року він підтримав можливість брати участь російському диктатору у нових виборах. А в липні 2018-го, під час виступів збірної Росії на домашньому ЧС-2018, зазначав: ""Володимир Володимирович дзвонив уже кілька разів мені, нам приємна підтримка першої особи держави. Футболісти знають про це, для них це додаткова мотивація".

Раніше Станіслав Черчесов очолював російські "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", польську "Легію", збірну Росії та угорський "Ференцварош". Фахівець був без роботи з липня минулого року.

Збірна Росії під керівництвом спеціаліста дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Також він ставав чемпіоном та володарем Кубка Польщі з "Легією" та 2-разовим чемпіоном та володарем Кубка Угорщини з "Ференцварошем".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Черчесов заборонив у своїй команді два слова.