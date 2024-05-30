Російські футболістки влаштували п’яний дебош у поїзді

Спортсменки випивали у поїзді

Відразу чотирьох футболісток ФК "Крила Совєтов" висадили з поїзда за п’яний дебош. На спортсменок не складали протокол.

Про це повідомляє sovsport.ru. За інформацією джерела, футболістки поверталися до Самари з Москви після матчу з "Чертаново".

Під час розпивання спиртних напоїв спортсменки почали кричати та конфліктувати з іншими пасажирами. Ті поскаржилися провідниці, а та передала скаргу начальнику поїзда. У результаті на станції Рузаєвка (Пензенський регіон) поліцейські висадили футболісток із поїзда. Примітно, що правоохоронці не стали складати протокол про адміністративне правопорушення.

Стверджується, що йдеться про Олену Андрєєву, Марію Дурнову, Софію Іванову та Маргариту Медвєдь.

Нагадаємо, відомий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко затримав виліт рейсу Єкатеринбург — Москва, влаштувавши п’яний дебош. Раніше скандального бійця не пустили до торгового центру через те, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. До слова, Олександру пообіцяли квартиру, якщо він не вживатиме алкоголь протягом року.