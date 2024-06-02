Українець виграв Лігу чемпіонів та мило попрощався з легендою футболу (відео)

Українець привітав німця із закінченням клубної кар’єри

У суботу, 1 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Д — "Реал" (0:2). Український воротар Вершкових Андрій Лунін став дворазовим володарем трофею, проте цього сезону його роль у завоюванні титулу була ключовою.

Крім того, клубну кар’єру у фіналі Ліги чемпіонів завершив легендарний німецький футболіст Тоні Кроос. Про це повідомляє "Телеграф".

Головний тренер "Реала" дозволив Кроосу здобути "хвилину слави" на "Вемблі". Весь стадіон оплесками проводив півзахисника, якого замінили у другому таймі. А на лаві запасних партнери також вшанували Тоні, зокрема у трансляцію потрапив момент, на якому Лунін тепло обіймає німця.

Зазначимо, що Лунін є лише третім українцем — володарем Кубка Ліги чемпіонів. До нього це досягнення підкорилося Андрію Шевченку ("Мілан") та Анатолію Тимощуку ("Баварія").

Нагадаємо, "Реал" активно намагається підписати новий контракт із Луніним, який за відсутності Куртуа продемонстрував гру світового класу. З усім тим Андрій все ще може покинути команду в поточне міжсезоння.