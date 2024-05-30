Довбик зробив вибір: гравець збірної України визначився із новою командою

Новий сезон футболіст може розпочати у команді зі столиці Іспанії

Форвард іспанської "Жирони" та національної збірної України з футболу Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром сезону в Ла Лізі, визначився зі своїм майбутнім клубом. Ним стане колектив із столиці Іспанії Мадрида.

За інформацією журналіста Хесуса Коліно, пріоритет для Артема – залишитись у Ла Лізі. Українського нападника зараз найчастіше пов’язують із мадридським "Атлетіко". Зазначається, що Довбик повністю відкритий для переходу до "Атлетіко", йому подобається цей варіант.

При цьому раніше повідомлялося, що в трансфері Довбика зацікавлені італійські "Наполі", "Ювентус" та "Мілан". Також інтерес у питанні придбання українського гравця виявляли і клуби АПЛ.

У сезоні Ла Ліги-2023/24 Артем Довбік зіграв за "Жирону" 36 матчів і забив 24 голи. "Жирона" посіла 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда на 5 очок випередила "Атлетіко", який посів 4 місце. Обидві команди представлятимуть Іспанію у майбутньому сезоні-2024/25 у Лізі чемпіонів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили шанси Довбіка на звання найкращого бомбардира Євро-2024.