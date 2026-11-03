Від розкішного маєтку майже нічого не залишилося: який вигляд мав палац Залеських на Київщині

У Рудому Селі збереглися руїни садиби з іонічними колонами, ліпним декором і парадною в’їзною брамою

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У селі Руде Село Київської області стоїть палац Залеських – колишня дворянська резиденція, від якої після пожежі залишилися руїни. На фасаді ще можна розгледіти деталі, що нагадують про італійські вілли, а в плануванні – простежити облаштування старої садиби.

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Пропонуємо дізнатися історію палацу та про його архітектурні особливості.

Коли збудували палац і кому він належав

Палац звели для тодішнього власника села Станіслава Залеського на межі XVIII–XIX століть, а в середині XIX століття значно перебудували. Це була двоповерхова цегляна резиденція, оточена парком.

Архітектура палацу Залеських нагадує про італійські вілли Джерело: КИЇВЩИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ/Facebook

У Залеського не було дітей, і маєток успадкувала його племінниця. Потім він перейшов до її нащадків із роду Жевуських. Останньою власницею була Софія Жевуська.

Колонади, герби та зали з ліпниною

Палац відносять до палладіанства – напряму, заснованого на принципах італійського архітектора Андреа Палладіо. Бічні частини будівлі оформили як лоджії з відкритими колонадами іонічного ордера. До одного з бічних фасадів прилягав одноповерховий флігель, який порушував симетрію композиції.

Палладіанські риси палацу Залеських помітні в колонаді та симетричному фасаді Джерело: Київ, якого немає. Втрачені пам’ятки/Facebook

Центральну частину прикрашали напівциркульні вікна з гірляндами. На трикутному фронтоні розмістили герби власника та його дружини. Зберігся і барельєф із двома фігурками. Ці деталі допомагають уявити, наскільки ошатно виглядав головний фасад.

Фасад палацу Залеських, що зберігся, нагадує про його колишнє архітектурне оздоблення Джерело: Бачила закапелки України

Кімнати всередині розташовувалися анфіладою – одна за одною. До руйнування в будівлі зберігалися вестибюль і зали з ліпниною. Від в’їзної брами через парк до палацу вела алея, що з’єднувала парадний в’їзд із головним будинком.

Колгоспна контора і пожежа 1994 року

За радянських часів палац націоналізували й пристосували під колгоспну контору. У 1994 році в будівлі сталася пожежа. Після цього садиба почала руйнуватися, а історичні інтер’єри було втрачено.

Після пожежі палац Залеських залишився в руїнах Джерело: Сергій Криниця (Haidamac)/Wikipedia

Від головного корпусу вцілів лише фасад. Поруч стоять залишки флігеля; збереглися також великий льох і старі дерева садибного парку. Парадну в’їзну браму відреставрували, але сам палац залишається в руїнах: за віконними отворами більше немає колишніх залів.

В’їзна брама Джерело: Nikride/Wikipedia

Що ще збереглося в Рудому Селі

З історією Залеських пов’язана і місцева Свято-Троїцька церква. Її почали будувати за розпорядженням Залеського у 1825 році. Після його смерті роботу продовжив брат Віктор, а у 1835 році турботу про завершення храму взяла на себе їхня племінниця Феліція Івановська.

Свято-Троїцька церква в Рудому Селі Джерело: Nikride/Wikipedia

Церкву добудували й освятили у 1841 році. Храм і палац створив один архітектор. Ці дві споруди й досі пов’язують історію села з власниками маєтку.