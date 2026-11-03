Рус

Від розкішного маєтку майже нічого не залишилося: який вигляд мав палац Залеських на Київщині

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Після пожежі від палацу Залеських зберігся лише фасад
Після пожежі від палацу Залеських зберігся лише фасад. Фото Nikride/Wikipedia, КИЇВЩИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ/Facebook, колаж «Телеграфа»

У Рудому Селі збереглися руїни садиби з іонічними колонами, ліпним декором і парадною в’їзною брамою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

У селі Руде Село Київської області стоїть палац Залеських – колишня дворянська резиденція, від якої після пожежі залишилися руїни. На фасаді ще можна розгледіти деталі, що нагадують про італійські вілли, а в плануванні – простежити облаштування старої садиби.

Читайте також: Від прийомів знаті не залишилось і сліду: як змінювався цей розкішний палац у Львові (фото)

Пропонуємо дізнатися історію палацу та про його архітектурні особливості.

Коли збудували палац і кому він належав

Палац звели для тодішнього власника села Станіслава Залеського на межі XVIII–XIX століть, а в середині XIX століття значно перебудували. Це була двоповерхова цегляна резиденція, оточена парком.

Двоповерхова будівля з колонадою, трикутним фронтоном і арковими вікнами серед голих дерев
Архітектура палацу Залеських нагадує про італійські вілли Джерело: КИЇВЩИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ/Facebook

У Залеського не було дітей, і маєток успадкувала його племінниця. Потім він перейшов до її нащадків із роду Жевуських. Останньою власницею була Софія Жевуська.

Колонади, герби та зали з ліпниною

Палац відносять до палладіанства – напряму, заснованого на принципах італійського архітектора Андреа Палладіо. Бічні частини будівлі оформили як лоджії з відкритими колонадами іонічного ордера. До одного з бічних фасадів прилягав одноповерховий флігель, який порушував симетрію композиції.

Чорно-біла фотографія двоповерхової будівлі з колонами, арковими вікнами та трикутним фронтоном
Палладіанські риси палацу Залеських помітні в колонаді та симетричному фасаді Джерело: Київ, якого немає. Втрачені пам’ятки/Facebook

Центральну частину прикрашали напівциркульні вікна з гірляндами. На трикутному фронтоні розмістили герби власника та його дружини. Зберігся і барельєф із двома фігурками. Ці деталі допомагають уявити, наскільки ошатно виглядав головний фасад.

Зруйнований фасад палацу Залеських із ліпниною, барельєфом і трьома арковими віконними отворами
Фасад палацу Залеських, що зберігся, нагадує про його колишнє архітектурне оздоблення Джерело: Бачила закапелки України

Кімнати всередині розташовувалися анфіладою – одна за одною. До руйнування в будівлі зберігалися вестибюль і зали з ліпниною. Від в’їзної брами через парк до палацу вела алея, що з’єднувала парадний в’їзд із головним будинком.

Колгоспна контора і пожежа 1994 року

За радянських часів палац націоналізували й пристосували під колгоспну контору. У 1994 році в будівлі сталася пожежа. Після цього садиба почала руйнуватися, а історичні інтер’єри було втрачено.

Зруйнований двоповерховий палац із прибудовою серед дерев, перед будівлею – дорога й опале листя
Після пожежі палац Залеських залишився в руїнах Джерело: Сергій Криниця (Haidamac)/Wikipedia

Від головного корпусу вцілів лише фасад. Поруч стоять залишки флігеля; збереглися також великий льох і старі дерева садибного парку. Парадну в’їзну браму відреставрували, але сам палац залишається в руїнах: за віконними отворами більше немає колишніх залів.

Дві білі колонні споруди обабіч ґрунтової доріжки серед дерев
В’їзна брама Джерело: Nikride/Wikipedia

Що ще збереглося в Рудому Селі

З історією Залеських пов’язана і місцева Свято-Троїцька церква. Її почали будувати за розпорядженням Залеського у 1825 році. Після його смерті роботу продовжив брат Віктор, а у 1835 році турботу про завершення храму взяла на себе їхня племінниця Феліція Івановська.

Біла Свято-Троїцька церква із зеленим куполом і хрестом
Свято-Троїцька церква в Рудому Селі Джерело: Nikride/Wikipedia

Церкву добудували й освятили у 1841 році. Храм і палац створив один архітектор. Ці дві споруди й досі пов’язують історію села з власниками маєтку.

Теги:
#Історія #Архітектура #Ретро #Старі фотографії #Маєток #Палаци