"Ходив і накручував пацанів": журналіст злив інформацію про конфлікт Реброва із зірковим футболістом перед Євро-2024

Стало відомо про конфлікт Серея Реброва та Олександра Зінченка

У збірній України з футболу був скандал перед Євро-2024. Конфлікт між головним тренером Сергієм Ребровим та захисником Олександром Зінченком спалахнув кілька місяців тому.

Подробиці конфлікту наводить YouTube-канал BurBuzz. який веде журналіст Ігор Бурбас. Зокрема, він зазначає:

"Я не хотів до Євро виносити цю історію, бо знаю її вже кілька місяців. Винести її на Євро — це нашкодити збірній. Цього я не хотів. Але зараз уже дочекався моменту, коли можна розповісти про те, що було кілька місяців тому. у таборі збірної.

Був майже відкритий конфлікт Зінченко – Ребров. У мене підтверджена інформація з команди зсередини, тому я за неї гарантовано відповідаю. Зінченко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва, який ходив і накручував пацанів, і говорив на кшталт: "Ну, у Реброва щось все незрозуміло, ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто". Це не було так: "Пацани, збираємося, маю важливу інформацію".

За словами джерела, історію не було пущено на самоплив. "Ребров та Зінченко поговорили. За моєю інформацією, вони прийшли до спільного знаменника. Всі окей, вони потиснули руки", — зазначає Бурбас.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні збірна України зіграла внічию з командою Бельгії і завершила свої виступи а Євро-2024. Команда посіла останнє місце у групі та не зуміла потрапити до плей-офф, 1/8 фіналу.