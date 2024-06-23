Євро-2024: хто вийшов у плей-оф

16 команд зіграють у плей-оф ЧЄ-2024

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу у Німеччині проходять завершальні матчі групового етапу. Вже за підсумками другого туру стали відомі кілька щасливчиків, які пробилися у 1/8 фіналу Євро-2024.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги імена щасливчиків, які пробилися у 1/8 фіналу турніру. Крім того, у цій статті доступний рейтинг команд, які посіли 3 місце у своїх групах. У плей-оф вийдуть збірні, які посіли перші два місця у своїх групах. Крім того, туди потраплять 4 найкращі команди, які посіли треті місця у своїх квартетах.

Учасники плей-оф Євро-2024 з футболу (оновлюється)

Група А — Швейцарія, Німеччина

Група B — Іспанія (1-е місце)

Група C

Група D

Група E

Група F — Португалія (1-е місце)

Рейтинг команд, які посідають треті місця у своїх групах на Євро-2024

Нагадаємо, збірна України виступає на Євро-2024 у групі Е. Після двох турів Синьо-жовті опинилися у плачевній ситуації, проте шанси на вихід у плей-оф наша команда має. На сайті "Телеграф" доступні відеоогляди ігор Синьо-жовтих на ЧЄ-2024, а також календар та результати всіх матчів Євро-2024.