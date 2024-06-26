Грузія — Португалія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

"Європейські бразильці" достроково виграли групу

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться завершальні ігри групової стадії. Закриватимуть програму ігрового дня Грузія та Португалія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Португалія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Грузія — Португалія — початок о 22:00 (оновлюється)

Португалія вже забезпечила собі вихід у плей-офф ЧЄ-2024 з першого місця, а тому на гру з грузинами, схоже, вийде "другий склад". Чи зможуть грузини обіграти дубль португальців невідомо, проте лише перемога виведе цю скромну команду у плей-оф чемпіонату Європи. У паралельній грі групи F зустрінуться Чехія та Туреччина.

Матч Грузія — Португалія покажуть в Україні, щоправда, за перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що гра відбудеться у Гельзенкірхені на Арені "Ауф Шальке".

Нагадаємо, на Євро-2024 Грузія програла Туреччині (1:3), а потім зіграла внічию з чехами (1:1). Португалія, у свою чергу, здолала Чехію (2:1) та Туреччину (3:0).