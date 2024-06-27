"Ходил и накручивал пацанов": журналист слил информацию о конфликте Реброва со звездным футболистом перед Евро-2024

Стало известно о конфликте Серея Реброва и Александра Зинченко

В сборной Украины по футболу был скандал перед Евро-2024. Конфликт между главным тренером Сергеем Ребровым и защитником Александром Зинченко вспыхнул несколько месяцев назад.

Подробности конфликта приводит YouTube-канал BurBuzz. который ведет журналист Игорь Бурбас. В частности, он отмечает:

"Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее на Евро — это навредить сборной. Этого я не хотел. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать о том, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.

Был почти открытый конфликт Зинченко — Ребров. Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю. Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, который ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".

По словам источника, история не была пущена на самотек. "Ребров и Зинченко поговорили. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки", — отмечает Бурбас.

Как сообщал "Телеграф", накануне сборная Украины сыграла вничью с командой Бельгии, и завершила свои выступления а Евро-2024. Команда заняла последнее место в группе и не сумела попасть в плей-офф, 1/8 финала.