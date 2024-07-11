Україна зазнала серйозної втрати перед Олімпіадою: у чому причина

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики Онопрієнко пропустила частину сезону через травму

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики та бронзова призерка чемпіонату світу Вікторія Онопрієнко не потрапила до складу збірної України на Олімпійські ігри Париж-2024. Замість лідера команди до складу включено 16-річну перспективну Таїсію Онофрійчук, яка стане наймолодшою гімнасткою, яка будь-коли представляла Україну на Олімпіаді в особистих змаганнях.

Тренерський штаб збірної України вирішив не викликати 20-річну спортсменку на Ігри. Ймовірною причиною є те, що Онопрієнко пропустила частину сезону через проблеми зі здоров’ям, повідомляє Спорт24.

Онопрієнко з болем сприйняла рішення тренерів і заявила, що була готова боротися навіть із травмами. Її вже підтримала більшість українських гімнастів, а вболівальники пишуть повідомлення з підтримкою.

"Бачу всі ваші слова підтримки у загальному доступі та в особистих повідомленнях, вони мене сьогодні зігрівають. Я була готова боротися на Олімпіаді з травмами та без них. Але рішення тренера у великому спорті – закон, який ніхто не має права оскаржити", – написала Онопрієнко на своїй сторінці в Instagram.

Онопрієнко виграла золоту медаль чемпіонату Європи-2023 у вправі з обручем. Також вона є бронзовою призеркою чемпіонату світу-2023 у вправі з булавами.