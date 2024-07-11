Украина понесла серьезную потерю перед Олимпиадой: в чем причина

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Оноприенко пропустила часть сезона из-за травмы

Чемпионка Европы по художественной гимнастике и бронзовый призер чемпионата мира Виктория Оноприенко не попала в состав сборной Украины на Олимпийские игры Париж-2024. Вместо лидера команды в состав включена 16-летняя перспективная Таисия Онофрийчук, которая станет самой молодой гимнасткой, когда-либо представлявшей Украину на Олимпиаде в личных соревнованиях.

Тренерский штаб сборной Украины решил не вызывать 20-летнюю спортсменку на Игры. Вероятной причиной является то, что Оноприенко пропустила часть сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает Спорт24.

Оноприенко с болью восприняла решение тренеров и заявила, что была готова бороться даже с травмами. Ее уже поддержали большинство украинских гимнастов, а болельщики пишут сообщения с поддержкой.

"Вижу все ваши слова поддержки в общем доступе и в личных сообщениях, они меня сегодня согревают. Я была готова бороться на Олимпиаде с травмами и без них. Но решение тренера в большом спорте – закон, который никто не имеет права обжаловать", – написала Оноприенко на своей странице в Instagram.

Оноприенко выиграла золотую медаль чемпионата Европы-2023 в упражнении с обручем. Также она является бронзовым призером чемпионата мира-2023 в упражнении с булавами.