Юна українська грація здобула медаль на чемпіонаті Європи у свій день народження (відео)

Спортсменка зробила подарунок собі та українцям

У неділю, 26 травня, на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Будапешті (Угорщина) відбувся фінал з обручем серед сеньйорок. Напередодні у цьому виді спорту трохи змінили правила, через що почався переполох у РФ.

16-річна українка Таїсія Онофрійчук виборола бронзову нагороду на турнірі. Про це повідомляє "Телеграф".

На своєму дебютному чемпіонаті Європи на дорослому рівні 16-річна українка посіла третє місце, набравши 34,900 бала. Таїсію обійшли дві представниці Болгарії Боряна Калейн (35.250) та Стиляна Ніколова (34.950). До слова, 26 травня Онофрійчук виповнилося 16 років.

Бронзовий виступ Таїсії Онофрійчук на чемпіонаті Європи-2024

Онофрійчук стала єдиною представницею України у фіналах Євро з художньої гімнастики. Вікторія Онопрієнко, на жаль, не пройшла до жодного фіналу. Додамо, Таїсія потрапила до чотирьох фіналів: з обручем, м’ячем, стрічкою та багатоборство.

Раніше повідомлялося, що відома українська гімнастка Влада Нікольченко, яка восени 2023 року опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу, похвалилася обручкою на безіменному пальці.