В українській гімнастиці спалахнув грандіозний скандал: у справі замішана легенда спорту

Журналісти провели розслідування, яке боляче вдарило по верхівці Федерації гімнастики України

Тренерка срібного призера Олімпіади-2024 Іллі Ковтуна Ірина Горбачова висловилася про розслідування Tribuna.com та NGL.media про скандальний чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Це не перший скандал в українській гімнастиці.

Відповідний коментар Горбачова розмістила у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Тренерка вимагає пояснень від усіх причетних.

"Думаю, що має бути прозорість, чесність, законність, та справедливості. І всі причетні до цього ЧУ повинні гідно відзвітувати перед суспільством і гімнастичним співтовариством, і крапка.

PS. Така мега величезна сума витрачених коштів на це свято спорту і повинна мати належну масову глобальну увагу від народу, а не тільки…" – написала Горбачова.

Ірина Горбачова та Ілля Ковтун

Згідно з розслідуванням Tribuna та NGL.media, чемпіонат України зі спортивної гімнастики став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, що фінансуються держбюджетом після початку повномасштабної війни. Загальний кошторис дводенного турніру склав понад 8,5 млн грн, при цьому найкращі українські гімнасти пропустили його.

Дуже дивним виявився вибір підрядника, який допомагав організовувати турнір. За інформацією Tribuna, тендер виграла раніше нікому не відома компанія "Київ медіа продакшн", яку очолює 23-річна мешканка Білої Церкви Валерія Гуторко. Компанія зареєстрована наприкінці 2021 року, але лише восени 2024 року отримала свої перші бюджетні замовлення. Журналісти не зуміли знайти реальних слідів діяльності компанії (фактична адреса, номер телефону тощо), а ось про Гуторко відомо набагато більше.

Ще рік тому Валерія шукала роботу адміністратора магазину на 14 тис. грн зарплати, а нещодавно одна зі структур Мінспорту заплатила її фірмі понад 6,6 млн грн за послуги з організації чемпіонату України зі спортивної гімнастики. У резюме вона стверджувала, що раніше працювала консультантом у салоні оптики, продавцем у мережі магазинів "Море пива" та адміністратором в інтернет-магазині сувенірів. Дівчина, яка зараз перебуває за кордоном, підтвердила журналістам, що на документах справді вказана вона, але саму угоду підписала інша людина – "за довіреністю".

Валерія Гуторко зараз подорожує Європою

У результаті невідома нікому компанія організувала чемпіонат фактично через день після укладання договору. "Київ медіа продакшн" впорався з усіма незвичайними завданнями – від встановлення специфічного гімнастичного інвентарю до професійного світла, концертного звуку та техніки для суддів.

Безпосереднім організатором чемпіонату стала віцепрезидентка Української федерації гімнастики, олімпійська чемпіонка, 61-річна Стелла Захарова. Саме її прізвище вказано на всіх афішах, а акредитація спортсменів та журналістів проходила через її особистий сайт. Захарова на запитання журналіста "Трибуни" щодо відносин з "Київ медіа продакшн" звинуватила ЗМІ у провокації.

"Я на ці питання відповідати не буду. Можете запитати мене про чемпіонат України, в якому я як організатор брала участь. А у цих питаннях [про підрядника] я нічого не знаю, тому звиняйте", — сказала Захарова. При цьому в Instagram самої Захарової є відео, де вона особисто контролює процес монтажу обладнання у Палаці спорту, де проходив ЧУ.

Стелла Захарова

За інформацією Tribuna, державна установа "Укрспортзабезпечення" створює робочу групу для перевірки фактів, викладених у розслідуванні Tribuna.com спільно із незалежним антикорупційним центром NGL.media.

Нагадаємо, український гімнаст Назар Чепурний після фіналу в опорному стрибку на Олімпійських іграх у Парижі зробив гучну заяву. Спортсмен натякнув на проблеми у вітчизняній гімнастиці на рівні Федерації.