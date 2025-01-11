Українська шахістка виборола "срібло" на чемпіонаті Європи

Спортсменка вперше у кар’єрі виграла індивідуальну медаль на такому рівні

У Монте-Карло (Монако) завершився чемпіонат Європи з шахів (бліц). Напередодні на чемпіонаті світу з бліцу легендарний український шахіст Василь Іванчук емоційно сприйняв невдачу.

Про успіх української шахістки Анни Ушеніної (10 очок) на Євро повідомляє пресслужба Федерації шахів України в telegram. Українка стала другою після 13 турів серед 122 учасників, які боролися за нагороди по швейцарській системі.

Перемогу на змаганнях здобула Олександра Мальцевська з Польщі (10,5 очка), "бронзу" виграла Олександра Костенюк (10 очок) зі Швейцарії, яка поступилася українці за додатковими показниками.

До топ-50 увійшли ще 7 представниць України:

21. Наталія Жукова – 8

24. Єлизавета Гребенщикова — 8

28. Анастасія Гнатишин – 8

35. Інна Гапоненко – 7,5

36. Юлія Осьмак – 7,5

39. Анастасія Рахмангулова – 7,5

42. Божена Піддубна – 7…

Анна Ушеніна виграла срібло на ЧЄ-2025 по бліцу

Для Ушеніної це перша медаль на індивідуальному чемпіонаті Європи. До цього українка виграла командну континентальну першість у звичайних шахах у 2013 році, а також брала "срібло" (2015 рік) та двічі "бронзу" (2009, 2017) на цьому рівні.

Нагадаємо, на ЧС-2024 з рапіду організатори заборонили норвезькому шахісту Магнусу Карлсену грати в джинсах. До речі, на ЧС по бліцу норвежця допустили до змагань, хоча він також прийшов на гру в джинсах.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.