Українські кіберспортсмени з команди Коноплянки втекли з країни, скориставшись чемпіонатом світу

Гравці після втечі поскаржилися на "обставини"

Українські кіберспортсмени 26-річний Ярослав "byr9" Буряк та 20-річний Захар "Polbandana" Силедчик не повернулися до України після того, як представляли національну команду в дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії. До речі, нещодавно з країни втік відомий футболіст.

Цікаво, що ці двоє представляли кіберспортивну команду відомого ексфутболіста Євгена Коноплянки kONO.ECF. Крім того, не повернувся на батьківщину 22-річний Владислав "Qweall" Півкін, який виїжджав за кордон як учасник збірної, проте не грав на турнірі, передає telegram-канал ukrainecsgo.

"Насправді, дуже б хотів бути вдома з родиною, з дівчиною, але аби розвиватись в кар'єрі та не стояти на місці, треба шукати можливості адекватних умов.

Навіть грати матчі з блекаутами дуже складно, не кажучи про психологічну складову. А всі результати українських кіберспортсменів є тільки від тих, хто знаходиться за кордоном.

Я люблю Україну і в майбутньому точно повернусь, але з нинішніми обставинами тяжко будувати там карʼєру", – сказав Polbandana.

"Як всім стало відомо, я тимчасово не повернувся до України після турніру. На це рішення вплинули обʼєктивні обставини, котрі виникли у моєму житті та федерація була вчасно попереджена про них.

І так, я хочу жити та будувати карʼєру в Україні.

Але, на жаль, одного бажання замало, потрібна підтримка та умови для професійного розвитку", – написав Буряк на своєму telegram-каналі.

Додамо, що у Саудівській Аравії збірна України програла 3 матчі з 5 та вилетіла після групового етапу.

Ярослав "byr9" Буряк ще півроку тому критикував тих, хто незаконно покинув Україну

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.