Чоловік Світоліної виграв престижний турнір завдяки українському "допінгу" (фото)

Спортсмен переміг перед стартом Australian Open-2025

У суботу, 11 січня, Гаель Монфіс, французький тенісист та чоловік найтитулованішої української тенісистки Еліни Світоліної, виграв титул на хардовому турнірі АТР 250 в Окленді (Нова Зеландія). До речі, Еліна підходить до нового сезону після травми ноги.

Монфіс у фіналі Окленда переміг Зізу Бергса із Бельгії з рахунком 6:3, 6:4. Француз встановив досягнення у Новій Зеландії, передає BTU.

Гаель провів свій 35-й фінал на рівні АТР-туру та завоював 13-й чемпіонський титул. У 38 років та 4 місяці француз став найстаршим чемпіоном АТР-туру з 1990 року та другим найстарішим в історії з 1977 року, коли 43-річний австралієць Кен Розволл став переможцем турніру у Гонконгу.

Еліна у сторіс Instagram привітала чоловіка, а також поділилася "секретом" перемоги француза в Новій Зеландії.

"Заряджений борщем", — пожартувала Світоліна, натякнувши, що саме ця страва принесла успіх чоловікові.

Зазначимо, Еліна та Гаель одружені з липня 2021 року. Пара виховує доньку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з дочкою Скай

Нагадаємо, у 2024 році Світоліна відсвяткувала ювілей. У міжсезоння Еліна знялася для модного глянцю.