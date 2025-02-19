Мбаппе вибив Гвардіолу з Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу "Реал" — "Ман Сіті"

У битві суперклубів переміг Королівський

У середу, 19 лютого, "Реал" і "Манчестер Сіті" провели матч-відповідь в рамках стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Центральна гра цього раунду ЛЧ відбулася в Іспанії.

Зустріч, що проходила у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 3:1 на користь МС. Про це повідомляє "Телеграф".

Городяни з перших секунд заволоділи м’ячем і, здавалося, саме під їхнє диктування проходитиме гра. Проте вже на 4-й хвилині Асенсіо видав ідеальний далекий пас на Кіліана Мбаппе, який в дотик витончено перекинув воротаря гостей. Далі на полі була лише одна команда. Тиск Вершкових переріс у другий гол Мбаппе. Родріго доставив м’яч французу в чужому штрафному майданчику, а Кіліан ідеально розібрався в ситуації, поклавши на газон Гвардіола й Едерсона.

У другому таймі "Реал" знизив темп, але все одно атакував частіше, ніж суперники. Це привело до ще одного гола. На 61-й хвилині Мбаппе оформив хет-трик, точно пробивши з лінії штрафного майданчика з неробочої ноги. Точку в матчі поставив Ніко Гонсалес, який добив м'яч у ворота Вершкових.

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 – Ніко Гонсалес, 90+1

Попередження: Беллінгем, 39 – Гюндоган, 28, Ніко Гонсалес, 47

"Реал": Куртуа – Вальверде (Алаба, 90), Асенсіо, Рюдігер, Менді – Себальос (Камавінга, 78), Тчуамені (Модрич, 83), Беллінгем – Родріго, Мбаппе (Діас, 78), Вінісіус (Ендрік, 90)

"Манчестер Сіті": Едерсон – Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Діаш, Гвардіол – Гюндоган (Ковачич, 77), Ніко Гонсалес – Фоден (Макейті, 77), Бернардо Сілва, Савіо – Мармуш

Статистика матчу "Реал" - "Ман Сіті"

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Ман Сіті" буде доступний тут пізніше.

Примітно, що "Реал" і МС перетнулися в плей-оф ЛЧ вчетверте поспіль. Тричі поспіль переможець протистояння вигравав Лігу чемпіонів.

Зазначимо, у першій зустрічі Вершкові здобули мінімальну перемогу в гостях із рахунком 3:2. Таким чином, саме "Реал" крокує до наступного раунду головного єврокубку. МС залишає Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів "Реал" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, у Ньйоні (Швейцарія).