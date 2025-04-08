"Арсенал" розбив "Реал" у Лізі чемпіонів (відео)

Каноніри забили чудові голи та наблизилися до півфіналу

У вівторок, 8 квітня, відбулися перші чвертьфінальні матчі у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Англійський "Арсенал" на своєму полі приймав "Реал" з Іспанії.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Арсенал", завершилася з рахунком 3:0 на користь Канонірів. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі команди не включали максимальні швидкості та грали досить обережно. Вершкові обрали тактику другого номера, віддавши м’яч Канонірам. Ближче до гола були саме Пушкарі, але у воротах Королівського клубу блискуче діяв Тібо Куртуа.

У середині другого тайму Каноніри підняли темп, що призвело до взяття воріт. На 58-й хвилині матчу Деклан Райс ударом зі штрафного відкрив рахунок у грі. Неймовірно, але через 12 хвилин англієць знову забив і знову зі стандарту! Ще за 5 хвилин Мікель Меріно добив Вершкових. Гра-відповідь між командами відбудеться в середу, 16 квітня.

"Арсенал" – "Реал" — 3:0

Голи: Райс, 58, 70, Меріно, 70

Попередження: Парті, 54

Вилучення: Камавінга, 90+4 (друге попередження)

"Арсенал": Рая – Льюїс-Скеллі, Ківьор, Саліба, Тімбер – Едегор, Парті, Райс – Сака, Меріно, Мартінеллі.

"Реал": Куртуа – Алаба, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде – Камавінга, Модрич – Вінісіус, Беллінгем, Родріго – Мбаппе.

Статистика матчу "Арсенал" - "Реал"

Додамо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін залишився поза заявкою на цю гру через травму, а український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко залишився в запасі.

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

У паралельній грі "Баварія" програла "Інтеру" з рахунком 1:2.

Нагадаємо, Каноніри стали третіми на основному етапі ЛЧ, Вершкові показали лише 11-й результат. У результаті іспанцям довелося грати в раунді стиків проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар'єром. У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ.