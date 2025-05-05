ПСЖ — "Арсенал": букмекери назвали ймовірного фіналіста Ліги чемпіонів

Парижани — явні фаворити пари

У середу, 7 травня, французький "Парі Сен-Жермен" прийме англійський "Арсенал" у рамках другого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал".

На думку букмекерів, ПСЖ – невеликий фаворит у грі, проте французи мають набагато більше шансів пройти у фінал внаслідок гостьової перемоги. Про це повідомляє Favbet.

Зазначимо, що ймовірність перемоги ПСЖ у другій грі становить 46% проти 28% — за "Арсенал". Додамо, що вихід парижан до фіналу ЛЧ оцінюється коефіцієнтом 1,24, а Канонірів — 4,15.

Прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Арсенал":

Favbet: (перемога ПСЖ 2,11 — нічия 3,75 — перемога "Арсеналу" 3,40)

William Hill: (2,10 — 3,60 — 3,30)

Bwin: (2,06 — 3,60 — 3,30)

Зустріч ПСЖ — "Арсенал" відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Напередодні "Телеграф" повідомляв, як переглянути гру в Україні.

Нагадаємо, у першій грі парижани здобули важливу гостьову перемогу з рахунком 1:0. Зазначимо, "Арсенал" став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".