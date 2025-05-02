Відомий український футболіст посадив 6-річного сина за кермо (відео)

Спортсмен порушив правила дорожнього руху (ПДР) заради милого відео

Колишній воротар "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов вирішив повчити сина Лева водити автомобіль. Все б нічого, але дитині всього 6 років, і за ПДР так робити не можна.

Відповідне відео у сторіс на своїй сторінці в Instagram опублікувала ексдружина Андрія Юлія Пятова. На кадрах маленький Лев керує автівкою, сидячи на руках батька. Андрій пожартував, що Лев зібрав усі ями, а Юлія порадила дитині бути уважною та стежити за дорогою.

"Уроки від батька", — підписала ролик Юлія.

У мережі розкритикували футболіста за цю витівку.

Додамо, що згідно з ПДР діти зростом до 145 см у віці від 3-х років мають право їхати тільки на сидіннях другого або третього ряду (за наявності) та виключно у дитячій утримуючій системі. Таким дітям заборонено перебувати на сидінні першого ряду під час руху навіть за наявності утримуючої системи.

Відповідно до законодавства України за порушення правил перевезення дітей водій отримає штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (510 грн), при повторному порушенні протягом року – 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

Зазначимо, Пятов завершив кар’єру футболіста влітку 2023 року. Андрій не пішов із "Шахтаря", а став працювати тренером воротарів. Нагадаємо, восени 2024 року стало відомо, що Юлія та Андрій розлучаються. Вони були разом понад 20 років.