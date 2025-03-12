"Ліверпуль" та ПСЖ у матчі-трилері розіграли путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

У Ліверпулі відбувся великий матч

У вівторок, 11 березня, "Ліверпуль" приймав "Парі Сен-Жермен" у рамках другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. За підсумками 2 матчів ПСЖ вийшов до наступного раунду турніру.

Зустріч, що проходила у Ліверпулі (Велика Британія) на стадіоні "Енфілд", завершилася з рахунком 0:1 (1:4 по пенальті) на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

"Ліверпуль" влаштував теплий прийом парижанам і вже з перших секунд розпочав справжній штурм воріт ПСЖ. Французи грали другим номером і досягли успіху в цьому. На 12-й хвилині поєдинку Усмен Дембеле відкрив рахунок у грі, скориставшись помилкою кіпера та захисників господарів.

У другому таймі команди голів не забивали й зустріч перетекла в екстратайми та серію пенальті. У футбольній лотереї удачливішими були футболісти ПСЖ. За "Ліверпуль" 11-метрові не забили Кертіс Джонс та Дарвін Нуньєс.

"Ліверпуль" – "ПСЖ" – 0:1 (пен. 1:4)

Гол: Дембеле, 12

Попередження: Макалістер, 90+2 – Маркіньос, 46

"Ліверпуль": Аліссон – Александр-Арнольд (Кванса, 73), ван Дейк, Конате (Ендо, 111), Робертсон – Макаллістер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаї (Елліотт, 106) – Салах, Діогу Жота (Нуньєс, 73), Діас (Гакпо, 102)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Пачо, Маркіньйос (Беральдо, 90+3), Мендеш – Руїс (Заїр-Емері, 91), Вітінья, Невеш (Рамуш, 120) – Кварцхелія (Лі Кан Ін, 102), Дембеле, Барколя (Дуе, 67)

Статистика матчу Ліверпуль - ПСЖ

Повний відеоогляд матчу "Ліверпуль" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.

У першій грі англійці здолали французів з рахунком 1:0. Ознайомитись з результатами жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів можна на сайті "Телеграф".