"Хотілося зникнути з лиця землі": У Росії досі не можуть відійти від гола Шевченка (відео)

Український футболіст тоді змусив плакати всю Росію

Колишній капітан збірної Росії Олексій Смертін заявив, що відчував провину за пропущений гол від України (1:1) у відборі на чемпіонат Європи-2000. До речі, це взяття воріт зламало кар’єру російському воротареві Олександру Філімонову.

Відповідний коментар Смертіна наводить "Матч ТВ". Він зазначив, що "розділив провину з Філімоновим".

За те, що трапилося в "Лужниках" я відчував певну провину і розділив її з Філімоновим. Мій фол був причиною, а пропущений ним гол — наслідком.

Хотілося зникнути з лиця землі. Ми набрали відмінний хід, виграли шість матчів поспіль і були за крок від виходу на чемпіонат Європи. Тому, дивлячись у турнірну таблицю, потрібно знати передісторію, щоб розуміти рівень драматургії, що зашкалює, після нічиєї з Україною", – сказав Смертін.

Нагадаємо, Андрій Шевченко в Москві зрівняв рахунок у грі з РФ. Цей гол не дав Росії вийти на Євро-2000.

Відео гола Андрія Шевченка у ворота збірної Росії

Зазначимо, Філімонов не засудив РФ за повномасштабне вторгнення до України. Колишній воротар вважає, що велика війна в нашій країні стала наслідком Майдану.