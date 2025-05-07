ПСЖ — "Арсенал": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ спробує вибити з турніру третій англійський клуб поспіль

У середу, 7 травня, французький ПСЖ зіграє другий півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти лондонського "Арсеналу". У першій грі парижани завдали лондонцям мінімальної поразки з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал". Зустріч, яка відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — "Арсенал" (оновлюється)

ПСЖ вирішив усі питання у чемпіонаті Франції, достроково перемігши у Лізі 1, а тепер йде до своєї мрії – перемоги у Лізі чемпіонів. На шляху стоїть "Арсенал", який останнім часом лихоманить, що довів матч у Лондоні, а також останні ігри в АПЛ, де Каноніри програли "Борнмуту" та зіграли внічию з "Крістал Пелас" (2:2). Проте Пушкарі, напевно, дадуть бій парижанам за право зіграти у фіналі ЛЧ.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч ПСЖ — "Арсенал", а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Повний відеоогляд першого півфіналу "Арсенал" — ПСЖ — 0:1

Нагадаємо, Арсенал став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".