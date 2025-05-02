Відомий футбольний клуб оголосив війну насінню

Одні з улюблених ласощів іспанських уболівальників заборонили на одному зі стадіонів країни

Футбольний клуб "Ельче" заборонив фанатам гризти насіння на своїй домашній арені "Мартінес Валеро". Клуб виступає у Ла Лізі 2 (другий за силою футбольний дивізіон у країні) та претендує на підвищення у класі.

Відповідна заява з’явилась на офіційному сайті команди. Заборона почне діяти з 10 травня, коли "Ельче" прийме "Леванте".

"В останні роки масове вживання насіння на матчах призвело до виникнення структурної проблеми: лушпиння від них забиває стоки й труби; вони псують сидіння і негативно впливають на фарбу й обробку різних поверхонь; вони значно збільшують витрати на прибирання та обслуговування; вони приваблюють шкідників — щурів і голубів; і, головне, ставлять під загрозу стан трибун.

Це рішення спрямоване не на те, щоб покарати вболівальників, а на те, щоб зберегти спільний простір у найкращому стані", — зазначили у клубі.

Раніше від насіння відмовилася "Валенсія", щоправда, там обмежилися лише скасуванням продажів ласощів та закликом використовувати пакетики для лушпиння.

Нагадаємо, у матчі Першої ліги України "Діназ" — "Поділля" гравець гостей замість м’яча вдарив по голові футболіста господарів Івана Михайленка, після чого той знепритомнів. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував дії гравців та лікаря після інциденту.