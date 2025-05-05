ПСЖ - "Арсенал": букмекеры назвали вероятного финалиста Лиги чемпионов

Парижане — явные фавориты пары

В среду, 7 мая, французский "Пари Сен-Жермен" примет английский "Арсенал" в рамках второго поединка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ -"Арсенал".

По мнению букмекеров, ПСЖ — небольшой фаворит в игре, однако французы имеют гораздо больше шансов пройти в финал за счет гостевой победы. Об этом сообщает Favbet.

Отметим, вероятность победы ПСЖ во второй игре составляет 46% против 28% — за "Арсенал". Добавим, что выход парижан в финал ЛЧ оценивается коэффициентом 1,24, а Канониров — 4,15.

Прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ — "Арсенал":

Favbet: (победа ПСЖ 2,11 — ничья 3,75 — победа "Арсенала" 3,40)

William Hill: (2,10 — 3,60 — 3,30)

Bwin: (2,06 — 3,60 — 3,30)

Встреча ПСЖ — "Арсенал" состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Накануне "Телеграф" сообщал, как посмотреть игру в Украине.

Напомним, в первой игре парижане добыли важную гостевую победу со счетом 1:0. Отметим, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".