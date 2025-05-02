Скандальний Поворознюк поплатився за сексизм

Українська футбольна влада покарала скандального функціонера

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) покарав президента футбольного клубу "Інгульця" Олександра Поворознюка. Напередодні одіозний футбольний функціонер заявив, що не розуміє жіночого футболу, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".

Про рішення КДК повідомляє ТаТоТаке в telegram. За інформацією джерела, Поворознюк має сплатити 200 000 грн штрафу за сексистські висловлювання.

"КДК покарав Поворознюка за сексизм.

Розглянувши матеріали від комітету етики та чесної гри, КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати президента "Інгульця" Олександра Поворознюка на 200 тисяч гривень за сексистський характер його висловлювань про жіночий футбол.

Крім того, Поворознюк має прочитати для свого клубу лекцію про неприпустимість дискримінації у футболі", — йдеться у повідомленні.

Раніше Поворознюк потрапив у скандал. Президент "Інгульця" нібито хотів здати 29-річного захисника команди Михайла Шершня, який не хотів продовжувати контракт із клубом, у ТЦК. Напередодні Поворознюк розповів, коли закінчиться війна в Україні.