ПСЖ — "Арсенал": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Париж прийме другий півфінал

У середу, 7 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 визначиться другий півфіналіст. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал".

Гру ПСЖ — "Арсенал" можна переглянути в Україні на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч ПСЖ — "Арсенал" відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Прямий етер матчу буде доступний на сервісі за підписками: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Вартість пробної підписки – від 69 грн (за перші 7 днів). Додамо, що передматчева студія на Megogo розпочне свою роботу о 21:00.

Нагадаємо, у першій грі парижани здобули важливу гостьову перемогу з рахунком 1:0. Зазначимо, "Арсенал" став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".