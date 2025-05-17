Яремчук забив гол у фіналі Кубка Греції (відео)

Українець вдало вийшов на заміну

У суботу, 17 травня, в Афінах пройшов фінал Кубка Греції з футболу сезону 2024/25. У вирішальному поєдинку зіграли "Олімпіакос" із міста Пірей та іракліонський ОФІ.

Зустріч на Олімпійському стадіоні завершилася перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Форвард збірної України та "Олімпіакосу" Роман Яремчук з’явився на полі у другому таймі на 71-й хвилині, а у компенсований час українець подвоїв перевагу своєї команди. На 3-й додатковій хвилині Роман ударом з меж штрафного майданчика вразив ворота суперників, забезпечивши своїй команді перемогу в національному кубку.

Відео гола Яремчука дивитись з 2:03:50

Додамо, що "Олімпіакос" оформив переможний дубль у Греції, вигравши й у чемпіонаті країни. 29-річний Роман провів 33 матчі за грецький клуб у всіх турнірах, оформивши на свій рахунок 10 голів та 4 гольові передачі. Контракт гравця з клубом діє до літа 2028 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Крістал Пелес" сенсаційно виграв Кубок Англії. У фіналі скромний лондонський клуб зі скандалом обіграв "Манчестер Сіті".