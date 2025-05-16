В українському футболі пролунав скандал через квитки на "Динамо": клубу УПЛ довелося пояснювати

"Чорноморець" зіграє з "Динамо" з уболівальниками

Футбольний клуб "Чорноморець" виступив з офіційною заявою. Напередодні в мережі почалися суперечки через високу, на думку вболівальників, ціни на гру 29 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Динамо".

Відповідний пост Моряки розмістили на своїй офіційній сторінці в Instagram. За інформацією клубу, ціну квитків підвищили з кількох причин.

"Чорноморець" уперше за 3,5 роки зіграє вдома з уболівальниками на трибунах, через що на квитки склався шалений попит. При цьому з міркувань безпеки кількість місць обмежена. Крім того, ціна підвищена через статус суперника, який близький до перемоги в УПЛ. Також "Чорноморець" встановив мінімальну ціну на квитки у 500 грн через спекулянтів та перекупників.

"І ще один важливий момент. Встановлюючи таку ціну на квиток, ми сподівалися, що вона стане стоп-краном для спекулянтів, перекупників і тому подібних королів чорного ринку. Але, на превеликий жаль, повністю запобігти діяльності відвертих шахраїв не вдалося", — йдеться у повідомленні клубу.

Напередодні у мережі розкритикували ціни на квитки на матч "Чорноморець" — "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" програло "Шахтарю" у фіналі Кубка України. Ця перемога дає Гірникам шанс потрапити до основного етапу Ліги Європи без кваліфікації.