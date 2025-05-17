Яремчук забил гол в финале Кубка Греции (видео)

Украинец удачно вышел на замену

В субботу, 17 мая, в Афинах прошел финал Кубка Греции по футболу сезона 2024/25. В решающем поединке сыграли "Олимпиакос" из города Пирей и ираклионский ОФИ.

Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе, завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук появился на поле во втором тайме на 71-й минуте, а в компенсированное время украинец удвоил преимущество своей команды. На 3-й дополнительной минуте Роман ударом из пределов штрафной поразил ворота соперников, обеспечив своей команде победу в национальном кубке.

Видео гола Яремчука смотреть с 2:03:50

Добавим, что "Олимпиакос" оформил победный дубль в Греции, победив в чемпионате страны. 29-летний Роман провел 33 матча за греческий клуб во всех турнирах, оформив на свой счет 10 голов и 4 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Кристал Пэлас" сенсационно выиграл Кубок Англии. В финале скромный лондонский клуб со скандалом обыграл "Манчестер Сити".