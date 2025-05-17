"Ман Сіті" зі скандалом програв фінал Кубка Англії (відео)

Помилка арбітра вплинула на перебіг зустрічі

У суботу, 17 травня, у Лондоні на знаменитій арені "Вемблі" відбувся фінал Кубка Англії з футболу сезону 2024/25. За трофей боролися представники Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелес".

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь лондонської команди. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок 26-річний англійський форвард Езе Еберечі. На 16-й хвилині нападник вдало замкнув простріл Даніеля Муньоса з правого флангу. Містяни намагалися відігратися, маючи тотальну перевагу на полі у вигляді 78% володіння м’ячем і 23 ударів (6 у площину), проте пробити кіпера Діна Хендерсона їм не вдалося. До речі, МС навіть не реалізував пенальті — Омар Мармуш не переграв голкіпера з точки.

Скандальний момент у зустрічі відбувся на 26-й хвилині. Хендерсон зіграв рукою за межами свого штрафного майданчика, проте ні арбітри, ні VAR порушення правил тут не помітили, хоча за подібне кіпера можна було видалити з поля.

Відеоогляд матчу "Крістал Пелес" — "Ман Сіті"

Зазначимо, "Ман Сіті" вважався фаворитом у всіх турнірах, у яких брав участь, проте цього сезону не зумів завоювати титулів. До речі, у Лізі чемпіонів Городян вибив "Реал".