Футболіст збірної Росії сховався від російських законів у Європі

Спортсмен програв суд колишній дружині у Росії

Воротар французького ПСЖ та збірної Росії Матвій Сафонов не виконує рішення російського суду про виплату аліментів та навмисно приховує доходи. Сафонов — другий воротар парижан, тому рідко з’являється на полі.

Про це Р-Спорт розповіла колишня дружина футболіста Анастасія Козачек. За її словами, Матвій ховається від російських законів на Заході.

"Вже понад рік у судових приставів знаходиться виконавче провадження, порушене стосовно Матвія Сафонова про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дочки. За весь цей час боржник так і не виконав рішення суду. Заборгованість по аліментах Сафоновим не погашена, поважні причини ухилення від їх погашення не названо.

Матвій Сафонов також із ясною послідовністю приховує інформацію про свої доходи та джерела їх отримання. Я неодноразово вказувала і приставам, і правоохоронцям, що боржник Матвій Сафонов послідовно приховує свої доходи, від суми яких розраховується частка аліментів за судовим рішенням, що набрало законної сили. Лише через рік після моїх неодноразових скарг були надіслані запити самому Сафонову та його роботодавцям. Їх зобов’язали надати необхідну інформацію про трудову та фінансову діяльність Матвія. Проте, від Сафонова інформації так і не надійшло. Мабуть, перебуваючи на Заході, Матвій почав вважати, що російські закони для нього тепер не мають сили", – розповіла Козачек.

Нагадаємо, Сафонов зі скандалом перейшов до ПСЖ. Річ у тому, що колишня дружина воротаря Анастасія Казачек намагається вибити з кіпера виплату аліментів. Через це Матвій навіть не приїхав на батьківщину до збірної РФ у жовтні 2024 року, побоюючись, що його затримають.