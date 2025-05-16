Дружина найдорожчого футболіста чемпіонату України показала вагітний животик (фото)

Футболіст з дружиною чекають на другу дитину

Дружина півзахисника "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продемонструвала у соцмережах свою фігуру під час вагітності. У квітні 2025 року Судакови повідомили, що чекають на другу дитину.

Відповідні знімки Ліза опублікувала в Instagram. На кадрах Судакова позує у сукні, що підкреслює її вагітний животик.

Дівчина супроводила фотографії емодзі "серце", чоловік на це відповів їй смайликом "закохане обличчя".

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку Мілану (народилася 2022 року).

Родина Судакових

Зазначимо, 22-річний Судаков є найдорожчим футболістом Української прем’єр-ліги (УПЛ). Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 32 млн євро. Очікується, що влітку 2025 року гравець змінить клуб, хоча про трансфер футболіста говорять уже давно.

Додамо, що Судаков у сезоні 2024/25 провів 36 матчі за Гірників на клубному рівні. Футболіст забив 13 голів та віддав 6 асистів. Разом із "Шахтарем" Георгій завоював Кубок України, перегравши у фіналі київське "Динамо". Цей успіх дає Гірникам шанс потрапити в основний етап Ліги Європи без попередньої кваліфікації.