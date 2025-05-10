"Шевченко – нуль без палички": Поворознюк розповів, як вбивають "Інгулець" (відео)

Президент футбольного клубу вважає, що його команду "прибивають"

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк зробив випад у бік голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Футбольний функціонер вважає, що ситуація із суддівством не змінилася в українському футболі, попри зміну влади.

Відповідний коментар Поворознюка доступний на його YouTube-каналі. Олександр вказав на проблеми у суддівстві у чемпіонаті України, а також назвав главу УАФ "нулем без палички".

"Ми граємо у футбол, як нам дають грати. Всі футбольні люди бачать, що "Інгулець" просто прибивають. Після одного з матчів тренер підійшов до арбітра і сказав: "Зупинися, відпусти, ну що ти робиш?" А суддя сказав, що я і так вам дав 20 хвилин грати. Ось відповідь арбітра, а тепер скажіть, чи є тут упередженість?

Ви подивіться на ті ж епізоди з "Карпатами", скільки цей Євтухов – швабра довгонога – зробив помилок. Я думав, можливо, на нього чекає покарання, а він через одну гру знову судить. Яке покарання? Ніякого. Який сенс грати у цей футбол? Я не бачу.

Зникає весь настрій. Я на чотири мільйони євро під час війни збудував стадіон, а Шевченко жодного разу не приїхав. Він будувався, ще Павелко був президентом УАФ, він усім цікавився, був двічі в нас, дивився. Я теж воював із Павелком, бо був не згоден з багатьма речами і я це відкрито говорив, але він приїжджав, питав, а Андрюша – нуль. Звісно, у нього сім’я в Англії, керують в УАФ інші люди, там він взагалі нуль без палички в УАФ, але маємо те, що маємо", — заявив Поворознюк

Нагадаємо, "Інгульець" у чемпіонаті України з футболу йде в зоні вильоту. У наступному турі команда Поворознюка спробує взяти очки у грі з "Лівим Берегом".