Лізти на дах немає потреби: три народні засоби для чищення димаря

Які прості та доступні засоби допоможуть позбавлятися сажі та кіптяви без додаткового очищення труби

Газовий або твердопаливний котли потребують регулярного чищення димоходу. В іншому випадку ефективність їх роботи знижується в рази і виникає реальна небезпека задимлення та виникнення пожежі.

Зрозуміло, механічний спосіб очищення димоходу – найефективніший. Представники старовинної професії "трубочисти" не дадуть збрехати. Але використовуючи народні методи, можна робити це рідше, ніж зазвичай.

Три засоби для очищення димарів:

Картопляне лушпиння (біля цебра за один раз). При приготуванні картоплі слід відкласти її лушпиння, злегка його підсушити, і при нагоді підкинути в розігрітий котел. Картопляний крохмаль вступає в реакцію з сажею, після чого вона сама обсипається вниз.

Осинові дрова . Вони теж підкидаються в розігріту топку, що сприяє випалюванню кіптяви.

. Вони теж підкидаються в розігріту топку, що сприяє випалюванню кіптяви. Кам’яна сіль. 100-200 г підсипаються в топку на початку розпалу.

Фахівці нагадують, що цими засобами можна користуватися приблизно раз на місяць. Повне очищення гарантується лише після механічного чищення за допомогою спеціальних йоржів.

