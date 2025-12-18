Цілий рік проживете в достатку: ось що обов’язково потрібно зробити 18 грудня

Намагайтеся не ігнорувати 18 грудня головних заборон та традицій

У четвер, 18 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Модеста, патріарха Єрусалимського. За старим стилем це свято припадало на 31 грудня.

Святитель Модест був патріархом Єрусалима у VII столітті й очолював Церкву у важкий період після руйнування міста.

Святитель Модест був патріархом Єрусалима у VII столітті й очолював Церкву у важкий період після руйнування міста. Він відновлював храми, підтримував вірян і залишився у церковній пам’яті як приклад вірного служіння та співчуття.

Що можна робити 18 грудня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Модеста, просячи про захист, мир у сім’ї та добробут;

Сьогодні заведено виявляти доброту, співчуття та увагу до тих, хто потребує підтримки;

Цього дня дозволяється займатися повсякденними справами, наводити затишок у домі та проводити час із близькими;

Для залучення достатку цього дня рекомендується купити новий віник, перев’язати його червоною стрічкою та поставити в одному із кутів будинку.

Що не можна робити 18 грудня:

Цього дня не рекомендується сваритися та з’ясовувати стосунки, щоб не відлякати удачу та сімейний добробут;

Сьогодні не можна виявляти жадібність, заздрість та байдужість до інших, інакше удача від вас відвернеться;

Цього дня не можна давати або позичати гроші, щоб не залучити фінансові втрати на весь рік;

Згідно з народними прикметами, не варто виносити сміття або підмітати підлогу після заходу сонця, щоб "не вимести" з дому щастя.

