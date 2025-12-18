Цілий рік проживете в достатку: ось що обов’язково потрібно зробити 18 грудня
Намагайтеся не ігнорувати 18 грудня головних заборон та традицій
У четвер, 18 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Модеста, патріарха Єрусалимського. За старим стилем це свято припадало на 31 грудня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Святитель Модест був патріархом Єрусалима у VII столітті й очолював Церкву у важкий період після руйнування міста. Він відновлював храми, підтримував вірян і залишився у церковній пам’яті як приклад вірного служіння та співчуття.
Що можна робити 18 грудня:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Модеста, просячи про захист, мир у сім’ї та добробут;
- Сьогодні заведено виявляти доброту, співчуття та увагу до тих, хто потребує підтримки;
- Цього дня дозволяється займатися повсякденними справами, наводити затишок у домі та проводити час із близькими;
- Для залучення достатку цього дня рекомендується купити новий віник, перев’язати його червоною стрічкою та поставити в одному із кутів будинку.
Що не можна робити 18 грудня:
- Цього дня не рекомендується сваритися та з’ясовувати стосунки, щоб не відлякати удачу та сімейний добробут;
- Сьогодні не можна виявляти жадібність, заздрість та байдужість до інших, інакше удача від вас відвернеться;
- Цього дня не можна давати або позичати гроші, щоб не залучити фінансові втрати на весь рік;
- Згідно з народними прикметами, не варто виносити сміття або підмітати підлогу після заходу сонця, щоб "не вимести" з дому щастя.
