Ворог просунувся на Донеччині, чергова неспокійна ніч через атаки дронів. Хронологія війни - день 1392

17 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 17 грудня. Росіяни продовжують повітряний терор України дронами.

Як проходить 1393-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному, — DeepState.

