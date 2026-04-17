"Моральні виродки": у Росії образили українців через карму для путіністки

Черговий скандал пролунав у фігурному катанні

Триразова олімпійська чемпіонка у парному фігурному катанні, депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна розкритикувала українців за статтю про заслужену тренерку СРСР Тетяну Тарасову. Напередодні тренерка потрапила до реанімації.

Тарасова потрапила до реанімації

Тренерка підтримує Путіна та публічно не визнає РФ агресором

Родніна та Губернієв накинулися на українців, які заговорили про карму для Тарасової

Відповідний коментар Родніної наводить sport24.ru. Вона назвала авторів статті "хворими людьми".

Українські ЗМІ написали, що Тарасову наздогнала карма за слова про Україну? Потрібно просто не зважати на їхні заяви. Ці слова просто відверта дурість. Таке пишуть хворі люди з України. З подібною нісенітницею навіть зв’язуватися не треба. Ірина Родніна

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв також висловився щодо цієї ситуації.

Український сайт написав, що Тарасову наздогнала карма за Україну? Навіщо нам читати цю *****? Я не читаю і вам не раджу. У Балабанова був такий фільм "Про виродків та людей". Не вважаю своїм обов’язком обговорювати моральних виродків. Не читайте, будь ласка, будь-яке г*вно. Дмитро Губернієв

Нагадаємо, Тарасова потрапила до реанімації. На сайті obozrevatel з цього приводу з’явилася стаття із заголовком "Знаменитого російського тренера з фігурного катання наздогнала карма за гидоти про Україну". Це не сподобалося росіянам, які відразу почали ображати українців.

Тарасова закликала до олімпійського перемир’я між Україною та Росією, проте при цьому РФ не вважає агресором. Крім того, вона активно критикує міжнародні організації за усунення російських спортсменів, а українців — за небажання бачити представників РФ на спортивних майданчиках. Також Тетяна упродовж багатьох років підтримує главу Кремля Володимира Путіна, називаючи його сильним лідером.