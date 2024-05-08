"Потрібно забути про дрібні образи": у РФ цинічно заговорили про перемир’я з Україною

Тренерка назвала те, що відбувається в Україні, "дрібними образами"

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова підтримала ідею олімпійського перемир’я. Напередодні президент Франції Емманюель Макрон запропонував Росії припинити війну на час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. Тетяна запропонувала забути "дрібні образи" та сісти за стіл переговорів.

"Ну це як вийде. Знаю, що, коли йдуть такі великі події, як Олімпійські ігри, потрібно забути про свої дрібні образи. Чи варто Росії та Україні влаштувати перемир’я на час Олімпіади в Парижі? Треба завжди на це йти.

Але я хотіла б не тільки цього перемир’я і не тільки на час Олімпіади, а щоб усі ми жили в любові. Багато хто вважатиме це перемир’я лицемірством, чи не так? Але я – не така”, – сказала Тарасова.

У мережі розкритикували слова Тарасової. Користувачі вважають, що тренерка украй невдало назвала війну "дрібними образами".

Нагадаємо, у Кремлі відкинули ідею про олімпійське перемир’я, а президент України Володимир Зеленський не вірить у її реалізацію.