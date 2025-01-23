"Придурок": у Росії накинулися на фігуриста з України

Спортсмен, який родом з України, не хоче змагатися із загарбниками

Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала "придурком" американського фігуриста Вадима Колесника. Напередодні уродженець Харкова закликав не допускати росіян до Олімпійських ігор-2026.

Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. 23-річний фігурист аргументував свою позицію війною в Україні та допінг-скандалами у російському спорті, але Тарасовій це не сподобалося.

"Хто такий Колесник? Звідки він щось знає про Олімпійські ігри? Придурок, та й усе. Побоювань через такі слова у мене немає. Ця людина тільки почала виступати, ще не брав участі в чемпіонатах світу і дозволяє собі такі коментарі.

Він не має до цього жодного стосунку. Це бажання пропіаритись, зробити так, щоб його прізвище запам’ятали. Жодні судді за це йому хороші оцінки не поставлять, оцінюватимуть лише катання. Потрібно займатися фігурним катанням.

Якщо йому неприємно кататися з росіянами, які постійно виступають на чемпіонатах Європи та світу і виграють, нехай не катається. Від цього ніхто не постраждає”, – сказала Тарасова.

Довідка: Вадим Колесник виступає у танцях на льоду. Він виїхав до США у 2017 році.

Виступ Колесника у 2025 році

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив російським фігуристам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026. У березні 2022 року ISU усунув спортсменів із Росії та Білорусі від міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.