"Моральные уроды": в России оскорбили украинцев из-за кармы для путинистки

Очередной скандал прогремел в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала украинцев за статью о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Накануне тренер попала в реанимацию.

Что нужно знать

Тарасова попала в реанимацию

Тренер поддерживает Путина и публично не признает РФ агрессором

Роднина и Губерниев набросились на украинцев, заговоривших о карме для Тарасовой

Соответствующий комментарий Родниной приводит sport24.ru. Она назвала авторов статьи "больными людьми".

Украинское СМИ написало, что Тарасову настигла карма за слова об Украине? Нужно просто не обращать внимания на их заявления. Эти слова — просто откровенная глупость. Такое пишут больные люди из Украины. С подобной ерундой даже связываться не надо. Ирина Роднина

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев также высказался насчет данной ситуации.

Украинский сайт написал, что Тарасову настигла карма за Украину? Зачем нам читать эту *****? Я не читаю и вам не советую. У Балабанова был такой фильм "Про уродов и людей". Не считаю своим долгом обсуждать моральных уродов. Не читайте, пожалуйста, всякое г*вно. Дмитрий Губерниев

Напомним, Тарасова попала в реанимацию. На сайте obozrevatel по этому поводу появилась статья с заголовком "Знаменитого российского тренера по фигурному катанию настигла карма за гадости про Украину". Это не понравилось россиянам, которые тут же начали оскорблять украинцев.

Тарасова призывала к олимпийскому перемирию между Украиной и Россией, однако при этом не считает РФ агрессором. Кроме того, она активно критикует международные организации за отстранение российских спортсменов, а украинцев — за нежелание видеть представителей РФ на спортивных площадках. Также Татьяна на протяжении многих лет поддерживает главу Кремля Владимира Путина, называя его сильным лидером.