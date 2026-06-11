Там водяться велетні майже на 20 кг: чоловік наловив понад 100 кг риби та показав це місце (фото)

Найбільше піймав вночі

Українці у Threads похизувались рекордним уловом. Їм вдалось зловити рибу вагою майже 20 кг і не тільки.

Про це свідчать дописи рибалки. За його словами, трофейні види виловили у Доброгостові на Львівщині.

Чоловіку та його супутниці вдалось піймати:

амура 11 кг,

коропів від 10 до 14 кг, а також від 17 до 18,4 кг.

Допис про рибаловлю у Доброгостові

Рибалка показав одного з коропів

Рибилка похизувався уловом

Риболовля у Доброгостові

Окрім того, було ще 7 риб вагою понад 8 кг і 17 коропів та амурів до 8 кг.

"Коли в альбомі з риболовлі не вистачає місця для трофеїв…" — йдеться у дописів.

Рибалка вже показав два найбільших трофейні види по 17,9 кг та 18,3 кг. За його словами, велетнів вдалось піймати вночі.

Допис про улов рибалок

Жінка піймала коропа

Чоловік піймав коропа

Зауважимо, що такі величезні трофейні види рибалки обов'язково випускають назад у водойму. Тобто забирати з собою їх не можна.

Що треба знати

Короп — це велика прісноводна риба родини коропових. Залежно від кількості та розташування луски, виділяють кілька головних порід коропа:

Лускатий — найближчий до дикого сазана, його тіло повністю вкрите рівномірною лускою.

Дзеркальний — має великі, блискучі луски, розташовані переважно вздовж бічної лінії або хаотично.

Голий (або шкірястий) — майже повністю позбавлений луски.

Види коропів

Амур — це велика прісноводна риба родини коропових. Найвідоміший представник — білий амур, який слугує природним "очищувачем" водойм від зайвої рослинності. Може досягати понад 1,2 метра завдовжки і важити до 30-35 кг.

Амур

Раніше "Телеграф" розповідав, що українським рибалкам попався незвичайний "звір", родом з Америки. Цей "незручний" вид останнім часом став масовим в українських водоймах.