Там водяться велетні майже на 20 кг: чоловік наловив понад 100 кг риби та показав це місце (фото)
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Найбільше піймав вночі
Українці у Threads похизувались рекордним уловом. Їм вдалось зловити рибу вагою майже 20 кг і не тільки.
Про це свідчать дописи рибалки. За його словами, трофейні види виловили у Доброгостові на Львівщині.
Чоловіку та його супутниці вдалось піймати:
- амура 11 кг,
- коропів від 10 до 14 кг, а також від 17 до 18,4 кг.
Окрім того, було ще 7 риб вагою понад 8 кг і 17 коропів та амурів до 8 кг.
"Коли в альбомі з риболовлі не вистачає місця для трофеїв…" — йдеться у дописів.
Рибалка вже показав два найбільших трофейні види по 17,9 кг та 18,3 кг. За його словами, велетнів вдалось піймати вночі.
Зауважимо, що такі величезні трофейні види рибалки обов'язково випускають назад у водойму. Тобто забирати з собою їх не можна.
Що треба знати
Короп — це велика прісноводна риба родини коропових. Залежно від кількості та розташування луски, виділяють кілька головних порід коропа:
- Лускатий — найближчий до дикого сазана, його тіло повністю вкрите рівномірною лускою.
- Дзеркальний — має великі, блискучі луски, розташовані переважно вздовж бічної лінії або хаотично.
- Голий (або шкірястий) — майже повністю позбавлений луски.
Амур — це велика прісноводна риба родини коропових. Найвідоміший представник — білий амур, який слугує природним "очищувачем" водойм від зайвої рослинності. Може досягати понад 1,2 метра завдовжки і важити до 30-35 кг.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українським рибалкам попався незвичайний "звір", родом з Америки. Цей "незручний" вид останнім часом став масовим в українських водоймах.