Роналду втратить цілий статок у разі розлучення з нареченою

Пара виховує п’ятьох дітей

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду та супермодель Джорджина Родрігес мають угоду щодо потенційного розлучення. До речі, влітку КріРо зіграв, схоже, на своєму останньому великому міжнародному турнірі — Євро-2024.

Про це повідомляє Bild. За інформацією джерела, розлучення з нареченою може дуже дорого коштувати футболісту.

Португалець та іспанка уклали цю угоду після народження їхньої першої дитини (дочка Алана Мартіна). Повідомляється, що Родрігес отримає віллу в Мадриді (950 кв. м.), якщо Кріштіану покине її. Крім того, португалець надсилатиме їй по 100 тисяч євро щомісяця.

Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей. У Кріштіану також є син Кріштіану-молодший (мати невідома громадськості), близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна мати та дочка Белла Емеральда, яку народила Джорджина. Статок футболіста оцінюють приблизно у 650 мільйонів євро. У Саудівській Аравії форвард отримує близько 200 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Кріштіану провалився на Євро-2024, після чого зазнав величезної критики з боку вболівальників. При цьому Роналду був найпопулярнішим гравцем серед уболівальників на ЧЄ-2024.