Салат-латук залишатиметься хрустким до місяця: цей кухонний лайфхак змінює все

З настанням тепла зберегти свіжість салатної зелені стає справжнім викликом, адже ніжні листки швидко втрачають хрусткість і починають псуватися вже за кілька днів.

Найчастіше проблема полягає у надлишковій волозі та неправильному доступі повітря, через що салат темніє і стає млявим. Експерти з вирощування овочів і фуд-блогери звертають увагу на простий побутовий лайфхак, який допомагає значно продовжити термін зберігання зелені без втрати якості. Йдеться про використання звичайної алюмінієвої фольги, яка створює оптимальний мікроклімат для зберігання. Про це повідомляють на порталі "express".

Фахівці пояснюють, що перед зберіганням у холодильнику головку салату, зокрема латуку або айсбергу, потрібно щільно загорнути у фольгу, максимально обмеживши доступ повітря. Такий спосіб допомагає стабілізувати вологість і запобігає утворенню коричневих плям, які зазвичай і призводять до псування зелені. Важливий нюанс: салат не рекомендують мити перед загортанням, оскільки зайва волога лише прискорює процес псування. Мити листя варто вже безпосередньо перед використанням у стравах.

Додатково радять не розділяти качан без потреби — краще відривати листки поступово, а решту знову щільно загортати. Такий підхід дозволяє зберігати свіжість значно довше, ніж за звичайного зберігання у пакеті чи контейнері. Окремо підкреслюється, що метод однаково добре працює для різних видів салату, включно з айсбергом, роменом і масляним салатом.

Завдяки простому використанню фольги салат може залишатися хрустким і свіжим значно довше, що особливо актуально для тих, хто прагне зменшити харчові втрати та рідше купувати зелень.