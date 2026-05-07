Рус

Трампа назвали "ідіотом", коли він похвалився "новим Білим домом" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп із бійцями UFC Новина оновлена 07 травня 2026, 15:30
Дональд Трамп із бійцями UFC. Фото Getty Images

У мережі різко відгукнулися про президента США

Деякі американці розкритикували президента США Дональда Трампа за пресконференцію з бійцями UFC в Овальному кабінеті. Там лідер вільного світу переглядав ескізи заходу промоушена у Білому домі.

Що потрібно знати

  • Трамп — любитель ММА
  • UFC організовує турнір у Білому домі на день народження президента США
  • Через змагання територія Білого дому сильно зміниться

Про це повідомляє irishstar. За інформацією джерела, Трамп назвав вечір UFC Freedom 250 (назва турніру, — Ред.) у Білому домі "найбільшим шоу на планеті".

Трамп зібрав в Овальному кабінеті чотирьох бійців ММА (Алекс Перейра, Сіріл Ган, Джастін Гейджи та Ілія Топурія), які виступатимуть на шоу у Білому домі. Крім того, президент США представив ескізи октагона на Південній галявині Білого дому, де пройде вечір єдиноборств. За задумами організаторів, 4000 людей відвідають шоу, а ще 100 тисяч зможуть стежити за боями у Вашингтоні на величезних екранах.

Однак не всім американцям подобається така пристрасть Трампа до спорту. Деякі користувачі зазначили, що президент США краще займався б цінами на нафту та іншими проблемами країни.

"Радію, що у цього ідіота правильні пріоритети: він зосереджений на бою UFC і бальному залі, тоді як бензин коштує 5 доларів, а продукти — 400", — написала одна людина.

Інший вказав на модель безплатного входу на захід як іронічний коментар до більш широкої політики. "Ух ти, знаєте, що ще могло б бути безкоштовним? Охорона здоров’я. Догляд за дітьми. Чорт забирай, навіть доступне житло. Але ура, бій UFC на галявині Білого дому!".

Нагадаємо, президент США обожнює бої без правил і тісно пов’язаний з главою UFC Дейною Вайтом. До речі, Трамп відсвяткував свою перемогу на останніх президентських виборах саме з Вайтом. Дейна перед цим потрапив у скандал, запросивши президента РФ Володимира Путіна на турнір зі змішаних єдиноборств. Додамо, що Франція відкладе саміт "Великої сімки" у 2026 році через шоу UFC, яке заплановано на 14 червня у Білому домі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дикий модний тренд у Росії. Чоловіки у РФ масово калічать себе, щоб бути схожими на бійців ММА.

Теги:
#Білий дім #Змішані єдиноборства #UFC #Дональд Трамп