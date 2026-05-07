Трампа назвали "ідіотом", коли він похвалився "новим Білим домом" (відео)

У мережі різко відгукнулися про президента США

Деякі американці розкритикували президента США Дональда Трампа за пресконференцію з бійцями UFC в Овальному кабінеті. Там лідер вільного світу переглядав ескізи заходу промоушена у Білому домі.

Що потрібно знати

Трамп — любитель ММА

UFC організовує турнір у Білому домі на день народження президента США

Через змагання територія Білого дому сильно зміниться

Про це повідомляє irishstar. За інформацією джерела, Трамп назвав вечір UFC Freedom 250 (назва турніру, — Ред.) у Білому домі "найбільшим шоу на планеті".

Трамп зібрав в Овальному кабінеті чотирьох бійців ММА (Алекс Перейра, Сіріл Ган, Джастін Гейджи та Ілія Топурія), які виступатимуть на шоу у Білому домі. Крім того, президент США представив ескізи октагона на Південній галявині Білого дому, де пройде вечір єдиноборств. За задумами організаторів, 4000 людей відвідають шоу, а ще 100 тисяч зможуть стежити за боями у Вашингтоні на величезних екранах.

Однак не всім американцям подобається така пристрасть Трампа до спорту. Деякі користувачі зазначили, що президент США краще займався б цінами на нафту та іншими проблемами країни.

"Радію, що у цього ідіота правильні пріоритети: він зосереджений на бою UFC і бальному залі, тоді як бензин коштує 5 доларів, а продукти — 400", — написала одна людина.

Інший вказав на модель безплатного входу на захід як іронічний коментар до більш широкої політики. "Ух ти, знаєте, що ще могло б бути безкоштовним? Охорона здоров’я. Догляд за дітьми. Чорт забирай, навіть доступне житло. Але ура, бій UFC на галявині Білого дому!".

Нагадаємо, президент США обожнює бої без правил і тісно пов’язаний з главою UFC Дейною Вайтом. До речі, Трамп відсвяткував свою перемогу на останніх президентських виборах саме з Вайтом. Дейна перед цим потрапив у скандал, запросивши президента РФ Володимира Путіна на турнір зі змішаних єдиноборств. Додамо, що Франція відкладе саміт "Великої сімки" у 2026 році через шоу UFC, яке заплановано на 14 червня у Білому домі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дикий модний тренд у Росії. Чоловіки у РФ масово калічать себе, щоб бути схожими на бійців ММА.