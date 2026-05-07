Трампа назвали "идиотом", когда он похвастался "новым Белым домом" (видео)

В сети резко отозвались о президенте США

Некоторые американцы раскритиковали президента США Дональда Трампа за пресс-конференцию с бойцами UFC в Овальном кабинете. Там лидер свободного мира просматривал эскизы мероприятия промоушена в Белом доме.

Об этом сообщает irishstar. По информации источника, Трамп назвал вечер UFC Freedom 250 (название турнира, — Ред.) в Белом доме "величайшим шоу на планете".

Трамп собрал в Овальном кабинете четырех бойцов ММА (Алекс Перейра, Сирил Ган, Джастин Гейджи и Илия Топурия), которые выступят на шоу в Белом доме. Кроме того, президент США представил эскизы октагона на Южной лужайке Белого дома, где пройдет вечер единоборств. По замыслам организаторов, 4000 человек посетят шоу, а еще 100 тысяч смогут смотреть за боями в Вашингтоне на огромных экранах.

Однако не всем американцам нравится подобная страсть Трампа к спорту. Некоторые пользователи отметили, что президент США лучше бы занимался ценами на нефть и другими проблемами страны.

"Рад, что у этого идиота правильные приоритеты: он сосредоточен на бое UFC и бальном зале, в то время как бензин стоит 5 долларов, а продукты — 400", — написал один человек.

Другой указал на модель бесплатного входа на мероприятие как на ироничный комментарий к более широкой политике. "Ух ты, знаете, что еще могло бы быть бесплатным? Здравоохранение. Уход за детьми. Черт возьми, даже доступное жилье. Но ура, бой UFC на лужайке Белого дома!".

Напомним, президент США обожает бои без правил и тесно связан с главой UFC Дэйной Уайтом. К слову, Трамп отпраздновал свою победу на последних президентских выборах именно с Уайтом. Дэйна перед этим угодил в скандал, пригласив президента РФ Владимира Путина на турнир по смешанным единоборствам. Добавим, что Франция отложит саммит "Большой семерки" в 2026 году из-за шоу UFC, которое запланировано на 14 июня в Белом доме.

